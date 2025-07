Home

Cecina, inizia la Festa dell’Unità, gli ospiti e il programma

24 Luglio 2025

Dal 24 al 27 luglio al Parco dei Pini Con Simona Bonafè e Eugenio Giani

Il Partito Democratico di Cecina torna a discutere e a

confrontarsi. Con quattro giorni di dibattiti e momenti ludici

nell’area feste del Parco dei Pini, alla Cecinella, da giovedì 24

luglio a domenica 27. In programma una serie di incontri tematici

che vedranno come ospiti parlamentari e amministratori.

“L’ultima Festa dell’Unità a Cecina risale al 2021. Negli ultimi due

anni il Pd è tornato a discutere e a confrontarsi, a incontrare le

persone nelle strade e nelle piazze – ricorda la segretaria Pd Meris

Pacchini -. E il ritorno della Festa dell’Unità è in continuità con

questo nuovo Pd, forte delle sue radici e della sua storia ma

capace di costruire futuro, di porsi come partito di comunità, con

una visione chiara di società fondata su valori di democrazia,

uguaglianza e capacità di riformare, adeguandosi al presente.

Saranno quattro serate intense con momenti anche conviviali, da

vivere INSIEME, vi aspettiamo”.

Si inizia giovedì 24 alle 21.15: una serata dedicata alla scuola, di

oggi e di domani. Con Irene Manzi, deputata e responsabile

nazionale Scuola del Pd, Stefania Lio, vice segretaria Pd Toscana,

Laura Rimi, responsabile cultura, associazioni e cooperazione Pd

Toscana, Maria Grazia Rocchi, già dirigente e deputata Pd.

Introduzione di Emiliano Costagli, direzione regionale Pd.

Venerdì 25 si discute di “Economia al tempo di Trump: alla ricerca

di un nuovo sviluppo tra dazi e guerre”. A confrontarsi saranno

Simona Bonafè, deputata e vicecapogruppo Pd, il sindaco di

Livorno Luca Salvetti e l’assessora al Commercio e al Turismo del

Comune di Cecina Elena Benedetti.

Sabato 26 alle 19 un momento di teatro con “Storie di tutti i

giorni”, tre monologhi sul bullismo di genere a cura di Matt

Academy. Alle 21 invece “Governare il cambiamento: i risultati di 5

anni di Governo e gli obiettivi per i prossimi 5 anni in Toscana”,

con il presidente Eugenio Giani, la sindaca di Cecina Lia

Burgalassi e l’assessore alla Sanità Roberto Gori.

Domenica 27 alle 21.15 per la chiusura della Festa dibattito su

ambiente e infrastrutture, diritti e lavoro, “Costruire l’alternativa

nel Paese, governare i territori”. Ne discuteranno il deputato Pd

Marco Simiani, il vicesindaco di Cecina Alessandro Bechini e il

segretario territoriale Pd Alessandro Franchi.

Tutte le sere tombola e ristorante a disposizione.