Home

Provincia

Cecina

Cecina: intervento notturno di Enel per rinnovo linea e sostituzione pali, chiusura temporanea tratto Aurelia

Cecina

13 Marzo 2026

Cecina: intervento notturno di Enel per rinnovo linea e sostituzione pali, chiusura temporanea tratto Aurelia

Cecina (Livorno) 13 marzo 2026 Cecina: intervento notturno di Enel per rinnovo linea e sostituzione pali, chiusura temporanea tratto Aurelia nella notte tra lunedì e martedì

Di giorno e anche di notte, prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico territoriale: nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo, infatti, i tecnici dell’azienda elettrica effettueranno un intervento programmato per la sostituzione dei sostegni e manutenzione della linea elettrica aerea che attraversa la Variante Aurelia SS1, nel tratto compreso tra lo svincolo di Cecina e lo svincolo della California.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, tra le ore 22:00 di lunedì 16 marzo e le ore 6:00 di martedì 17 marzo si renderà necessaria la chiusura della carreggiata a quattro corsie, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto suddetto. La gestione della viabilità alternativa è stata concordata con ANAS, che provvederà alla predisposizione della deviazione del traffico con adeguata segnaletica e cartellonistica. E-Distribuzione ringrazia anche il Comune di Cecina per la disponibilità a far transitare i veicoli in strade comunali parallele.

La scelta della fascia oraria notturna è stata definita proprio per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e agli utenti della strada. La dorsale elettrica di media tensione sarà rinnovata con apparecchiature di ultima generazione e con nuovi pali più resistenti, con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano. Le attività porteranno benefici al servizio elettrico di un’ampia area tra Cecina, Riparbella, Montescudaio, Guardistallo e Casale Marittimo. Si precisa che non vi sarà alcuna interruzione della fornitura elettrica.

E-Distribuzione informa altresì che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803500 , attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.