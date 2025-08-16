Home

Cecina, la Polizia Municipale diventa Polizia Locale: nuove divise ed equipaggiamento

16 Agosto 2025

Cecina, la Polizia Municipale cambia nome: da oggi è Polizia Locale

Cambia la denominazione per la Polizia Municipale di Cecina, che da oggi assume ufficialmente il nome di Polizia Locale, in conformità al decreto emanato dalla Regione Toscana.

La novità riguarda non solo l’aspetto formale, ma anche quello operativo e di riconoscibilità. Gli agenti, infatti, indossano ora divise aggiornate, studiate per garantire maggiore praticità durante il servizio e adeguate agli standard di sicurezza richiesti. Anche l’equipaggiamento è stato rinnovato in linea con le nuove disposizioni, per consentire un’attività più efficace a supporto della cittadinanza.

Il cambiamento mira a uniformare la denominazione dei corpi sul territorio regionale, valorizzando il ruolo della Polizia Locale come punto di riferimento per la comunità, sia in termini di controllo e prevenzione, sia di vicinanza ai cittadini.