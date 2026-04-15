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Cecina, la polizia restituisce portafoglio con 650 euro e gioielli alla proprietaria

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15 Aprile 2026

Cecina, la polizia restituisce portafoglio con 650 euro e gioielli alla proprietaria

Cecina (Livorno) 15 aprile 2026 Cecina, la polizia restituisce portafoglio con 650 euro e gioielli alla proprietaria

La Polizia di Stato di Cecina ha restituito un portafoglio smarrito contenente 650 euro in contanti e alcuni monili in oro, rintracciando in poche ore la legittima proprietaria grazie a un’attenta attività di verifica sul territorio.

Il fatto risale alla mattinata dello scorso 8 aprile, quando al Commissariato di pubblica sicurezza di Cecina è stato consegnato un portafoglio privo di documenti di identità ma con all’interno una somma consistente di denaro, gioielli in oro e una fede nuziale.

L’operatore di polizia che ha ricevuto il portafoglio ha subito compreso l’urgenza di rintracciare la proprietaria nel più breve tempo possibile, considerato il valore economico e affettivo degli oggetti custoditi all’interno.

L’assenza di documenti, però, ha reso fin da subito più complessa l’identificazione. Nemmeno la fede nuziale rinvenuta nel portafoglio ha potuto fornire indicazioni utili, poiché priva di incisioni o riferimenti.

Nonostante le difficoltà, il giovane agente del Commissariato non si è arreso e ha immediatamente avviato una serie di accertamenti. Dopo aver verificato con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio che non risultavano denunce di furto o smarrimento, il poliziotto ha deciso di contattare gli esercizi commerciali della zona in cui il portafoglio era stato trovato.

L’ipotesi presa in considerazione era che la proprietaria potesse averlo perso durante un pagamento.

Dopo numerose telefonate senza esito, la svolta è arrivata grazie alla titolare di un noto negozio della zona, che ha riconosciuto il portafoglio dalla descrizione dettagliata fornita dall’operatore di polizia.

La donna, che fino a quel momento non si era ancora accorta dello smarrimento, ha potuto tirare un sospiro di sollievo apprendendo che il portafoglio era al sicuro. Al suo interno, infatti, era custodito anche l’incasso della settimana.

La proprietaria si è quindi recata personalmente al Commissariato di Cecina per riavere i propri averi e ha voluto ringraziare gli agenti della Polizia di Stato per la tempestività e l’impegno dimostrati nei confronti della comunità.

Un episodio che conferma ancora una volta l’attenzione e la vicinanza delle forze dell’ordine al territorio e ai cittadini.

Cecina, la polizia restituisce portafoglio con 650 euro e gioielli alla proprietaria