Home

Provincia

Cecina

Cecina, la Polizia Scientifica all’asilo 44 Gatti

Cecina

7 Maggio 2026

Cecina, la Polizia Scientifica all’asilo 44 Gatti

Cecina (Livorno) 7 maggio 2026 Cecina, la Polizia Scientifica all’asilo 44 Gatti

La Polizia di Stato di Cecina incontra i bambini dell’Asilo 44 Gatti

Una borsa per il sopralluogo ed un kit per il rilevamento delle impronte latenti per gli agenti del Commissariato di Polizia di Cecina che, la mattina del 30 aprile u.s. hanno incontrato i piccoli amici della Scuola paritaria dell’Infanzia “44 Gatti” di Cecina.

Il personale della Polizia Scientifica, parte essenziale del Commissariato di P.S. di Cecina, ha organizzato – con la collaborazione della Direzione e del personale docente dell’Asilo – un incontro per spiegare ai bambini quali sono i compiti della Scientifica e come si raccolgono gli indizi in un vero caso; enorme lo stupore dei “detective per un giorno” quando armati di piccole lenti di ingrandimento, hanno potuto esaminare le tracce dal vivo e visionare tutta la strumentazione con la quale ogni giorno il personale compie il delicato lavoro di analisi.

Grande è stata la soddisfazione degli operatori di Polizia nel condividere con i bambini un momento così formativo, che verrà ripetuto nei prossimi giorni in un’altra scuola del comprensorio cecinese.