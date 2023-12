Home

Cecina, lavoratori at Babbi Natale dai bambini in ospedale

15 Dicembre 2023

Autolinee Toscane informa che i propri dipendenti del CRAL “at” di Cecina e Rosignano, nella mattinata di mercoledì 13 dicembre 2023, si sono recati presso il reparto di pediatria e ostetricia dell’Ospedale di Cecina per donare giocattoli vari e libri illustrati e musicali ai bambini. Tutti doni, che i lavoratori hanno acquistato di tasca propria. Era stato concordato con operatori e medici di reparto quali fossero i regali più desiderati e necessari ai bambini.

“Il Circolo Ricreativo CECINA/ROSIGNANO – spiega David Macelloni – crede e favorisce l’aiuto sociale in ogni ambito. Il nostro obiettivo è valorizzare il ruolo del conducente di Autobus e del personale dipendente non solo come lavoratori, ma anche come figura umana responsabile e cosciente delle necessità del proprio territorio”.

