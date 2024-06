Home

Provincia

Cecina

Cecina, lavoratori BTV in sciopero: “l’inquadramento, vale 200 euro al mese in meno”

Cecina

28 Giugno 2024

Cecina, lavoratori BTV in sciopero: “l’inquadramento, vale 200 euro al mese in meno”

CECINA, LAVORATORI BTV DELLA SALA CONTA IN SCIOPERO: IL SOTTOINQUADRAMENTO VALE 200 EURO MENSILI IN MENO

Cecina, (Livorno) 28 giugno 2024 – Cecina, lavoratori BTV in sciopero: “l’inquadramento, vale 200 euro al mese in meno”

I lavoratori dell’azienda BTV che si occupa della contazione di denaro hanno scioperato oggi venerdì 28 giugno per l’intera giornata lavorativa ed hanno effettuato un presidio a Cecina in via Galilei 1 davanti alla sede operativa dell’azienda.

Per le tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uiltcus i lavoratori sarebbero sottoinquadrati e questo costerebbe loro 200 euro in meno al mese.

Questa la nota rilasciata dai sindacati:

“I quaranta dipendenti che lavorano presso la sala conta contestano il livello di inquadramento: al personale dell’azienda è infatti applicato il “livello D Servizi di sicurezza” al posto del “4° livello Vigilanza privata”. Un ingiusto sottoinquadramento che per i lavoratori significa circa 200 euro mensili in meno.

Il quartier generale della BTV si trova a Vicenza e in questi giorni stanno protestando anche i lavoratori delle altre sedi dislocate in Italia.

I dipendenti della BTV di Cecina sciopereranno per l’intera giornata lavorativa anche domani sabato 29 giugno e lunedì 1 luglio. Sempre lunedì prossimo sarà anche organizzato un nuovo presidio dalle 10 alle 12 davanti alla sede BTV di via Galilei”.

Flaviano Bardocci (Filcams-Cgil Livorno)

Silvana Roncati (Fisascat-Cisl)

Sabina Bardi (Uiltucs Toscana)