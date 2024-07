Home

Provincia

Cecina

Cecina, lavoratori sala conta BTV in sciopero per 48 ore

Cecina

30 Luglio 2024

Cecina, lavoratori sala conta BTV in sciopero per 48 ore

Cecina (Livorno), 30 luglio 2024 – Cecina, lavoratori sala conta BTV in sciopero per 48 ore

Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Toscana hanno proclamato 48 ore di sciopero dei lavoratori della sala conta BTV di Cecina: l’astensione dal lavoro inizierà domani martedì 30 luglio e proseguirà per l’intera giornata di mercoledì 31 luglio.

“quaranta addetti alla contazione di denaro contestano il livello di inquadramento: al personale dell’azienda è infatti applicato il “livello D Servizi di sicurezza” al posto del “4° livello Vigilanza privata”. Un ingiusto sottoinquadramento che per i lavoratori significa circa 200 euro mensili in meno.

Nelle settimane scorse i quaranta addetti alla sala conta avevano già scioperato per manifestare il proprio malcontento ma da parte dell’azienda con sede a Vicenza non è arrivata alcuna apertura. Un comportamento inaccettabile. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Toscana percorreranno ogni strada possibile per tutelare la dignità e la professionalità di questi lavoratori”.

Lo di chiarano Flaviano Bardocci (Filcams-Cgil Livorno);Silvana Roncati (Fisascat-Cisl); Sabina Bardi (Uiltucs Toscana)