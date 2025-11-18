Home

Cecina – Legalità e memoria, i carabinieri incontrano i giovani di Azione Cattolica

18 Novembre 2025

Cecina (Livorno) 18 novembre 2025

In occasione della Giornata del Ricordo dei Caduti nelle Missioni di Pace dello scorso 12 novembre, il gruppo “Giovanissimi” dell’Azione Cattolica delle parrocchie del Duomo e di Marina di Cecina ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Cecina.

I ragazzi sono stati accompagnati dal Parroco Monsignor Marco Fabbri e dagli educatori con i quali si sono inizialmente raccolti in un breve momento di preghiera in memoria dei Caduti di Nassiriya e di tutti i servitori della Patria caduti anch’essi nello svolgimento del proprio dovere. In caserma sono stati accolti dal Capitano Domenico Grieco, Comandante della Compagnia, e dal Luogotenente Gianluca Brizi, Comandante della Stazione. Servizio, Fedeltà e Sacrificio sono stati i valori al centro dell’incontro con i ragazzi e del dialogo che ne è seguito, evidenziati come elementi che uniscono e accomunano tanto la missione dell’Arma quanto l’impegno cristiano.

I militari hanno illustrato il loro ruolo a tutela della legalità e risposto alle domande ed alle curiosità dei giovani. Monsignor Marco Fabbri ha commentato così l’evento: “L’incontro, aperto dalla preghiera, ha avuto un grande significato. Abbiamo trovato nei Carabinieri testimoni preziosi di valori come il servizio incondizionato e l’amore per il bene comune, che riflettono il nostro impegno cristiano nella società.”

L’iniziativa ha rafforzato il legame tra le nuove generazioni, le istituzioni e le realtà ecclesiali locali, sottolineando l’importanza della memoria e della cittadinanza attiva