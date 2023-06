Home

Cecina

25 Giugno 2023

Cecina: Market vende alcolici dopo le ore 24.00, 6mila euro di multa ad uno straniero

Cecina (Livorno) 25 giugno 2023

Con l’avvio a pieno regime della stagione aumentano le problematiche derivanti dalla movida

Per arginare il fenomeno i Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno incrementato le attività di controllo effettuando diverse attività ispettive nei confronti di esercizi pubblici; finalizzate soprattutto al controllo della vendita e somministrazione di alcolici a minorenni.

In quest’ottica è stata elevata una sanzione amministrativa ammontante ad oltre seimila euro nei confronti di uno straniero titolare di un market nel Comune di Cecina.

L’uomo, contrariamente alle disposizioni in vigore (art.6 c.3 D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007); in qualità di titolare di un esercizio c.d. “di vicinato” che non interrompeva la vendita per asporto di alcolici dalle ore 24.00 alle ore 06.00.

