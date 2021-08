Home

Cecina: minore sorpresa a rubare e fermata, viene riportata nella casa famiglia e denunciata a piede libero

9 Agosto 2021

I ringraziamenti pubblici sul social Facebook ai carabinieri di Cecina

Livorno 9 agosto 2021

I carabinieri di Cecina nella giornata intorno alle ore 18.10 di ieri, 8 agosto sono intervenuti a seguito di richiesta pervenuta al numero unico 112 per un furto

Il richiedente riferiva di aver sorpreso e fermato sul fatto una ragazza che aveva appena perpetrato un furto in appartamento della suocera a Cecina in via Signorini

La giovane si era introdotta all’interno dell’appartamento tramite l’effrazione della porta d’ingresso pricipale della abitazione tramite un grosso cacciavite.

La giovane minore è stata identificata J.A., nata nel 2007, in italia senza fissa dimora, sedicente e pluripregiudicata.

A seguito dell’ispezione dello zaino in possesso della giovane da parte dei militari dell’arma, venivana rinvenuta:

un’ingente refurtiva composta da numerosi monili e collane in oro riconusciuti dalla proprietaria e riconsegnati;

strumenti di effrazione consistenti in n’ 2 cacciaviti.

Da succesivi accertamenti emergeva che ladra risultava colpita da ordine di esecuzione di misura cautelare di collacazione in comunita’ emesso dal tribunale per i minorenni di Firenze presso una casa famiglia con sede in Motevarchi

I carabinieri di Cecina hanno dato dato esecuzione alla disposizione del tribunale accompagnando la ladra nella struttura assegnata non prima di aver dato avviso al pm dot. Filippo Focardi sost. della procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze anche dei fatti sopra esposti,

Il comando di Cecina ha proceduto in data odierna a denunciare in stato di liberta la minore in parola per violazione arti. 624 bis, 625 et 707 c.p..

Sul social Facebook i ringraziamenti del figlio della derubata ai carabinieri:

Un ringraziamento speciale ai carabinieri di Cecina che grazie al loro tempestivo intervento e professionalità oggi pomeriggio hanno arrestato un ladro che ha svaligiato l’abitazione dei miei genitori. Sono riusciti a riprendere anche la refurtiva. Grazie anche ai loro colleghi della sempre stazione di Cecina tutti gentilissimi…

