28 Luglio 2021

Cecina, Mirta Merli (FdI): “Meno multe, più sicurezza”

Livorno 28 luglio 2021

Mirta Merli Coordinatrice Comunale di Fratelli d’Italia Cecina interviene sui recenti episodi di violenza nella pineta di Marina di Cecina:

“Dalla stampa locale si è appreso dei gravi fatti di ordine pubblico che si sono verificati nei giorni scorsi presso la pineta di Marina di Cecina, dove alcuni cittadini hanno subito delle aggressioni sia fisiche che verbali da parte di gruppi di soggetti giovani. alterati sia dall’abuso di sostanze alcoliche che dall’assunzione di sostanze stupefacenti.”

“La cosa che più stupisce al di là di tali fatti di violenza è il silenzio tombale quanto assordante delle altre forze politiche

E’ come se questo problema di ordine pubblico e sicurezza non esistesse, circostanza che per coloro che si sono resi protagonisti di tali riprovevoli episodi, potrebbe generare in loro anche una sorta di percezione di impunità e magari reiterare tali aggressioni con possibili esiti ancora più drammatici.

Per questo motivo, in data 27 luglio 2021, in qualità di Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia di Cecina, ho presentato un’interpellanza al Sindaco ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

