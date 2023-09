Home

Cecina: Nil chiudono parrucchiere, aveva lavoratore straniero irregolare in nero

Cecina

16 Settembre 2023

Cecina: Nil chiudono parrucchiere, aveva lavoratore straniero irregolare in nero

Nei guai titolare straniero residente a Livorno

Livorno 16 settembre 2023 – Cecina: NIL chiudono parrucchiere, aveva lavoratore straniero irregolare in nero

Prosegue in tutta la provincia di Livorno la “Campagna di vigilanza del sommerso e sicurezza estate 2023” da parte dell’Arma dei Carabinieri.

L’azione di monitoraggio, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, è rivolta; alle attività commerciali ed i pubblici esercizi in chiave di sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori e contrasto al lavoro nero.

I controlli effettuati ad alcune attività commerciali di Cecina hanno portato i militari a sospendere quella di un salone di parrucchiere/barberia fino a quando le gravi criticità riscontrate non saranno sanate. È emerso, infatti, che 1 lavoratore su 2 era privo di contratto di lavoro risultando di fatto “in nero”.

Non solo, lo stesso era anche privo di permesso di soggiorno e quindi irregolare sul territorio nazionale.

Inoltre, il titolare, un extracomunitario 39enne residente a Livorno, aveva anche omesso di redigere il documento di valutazione dei rischi – D.V.R.

I carabinieri hanno quindi proceduto alla denuncia in stato di libertà all’AG, ad ammende per un totale di 2.350 euro oltre ad una maxi sanzione amministrativa per 9.320 euro.

Per il lavoratore irregolare, attivata la procedura di espulsione a seguito di provvedimento della Prefettura di Livorno.

