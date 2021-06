Cecina: “Parcheggi a pagamento, la storia si ripete”

Home

20 Giugno 2021

Cecina (LI), 20 giugno 2021

“L’Amministrazione Lippi continua la sua “battaglia contro il turismo” e contro le attività che di esso vivono, necessariamente, specialmente nella stagione estiva.

La storia si ripete, come ogni estate.

Parcheggi a pagamento pressoché ovunque sul litorale Cecinese, senza nessuna agevolazione per la cittadinanza, per le famiglie, per chi ha una attività.

La scusa di dover “monitorare gli ingressi a causa del Covid19”, paventata maldestramente l’anno scorso, per giustificare l’aver colorato di blu tutti i parcheggi del tombolo sud, quest’anno forse non reggerebbe.

In un momento in cui sarebbe opportuno essere maggiormente attrattivi nei confronti del turismo balneare, Lippi ancora una volta dimostra di voler andare nella direzione opposta.

Allora a che cosa dobbiamo questa rinnovata posizione del Comune? La risposta la conosciamo e la conoscono anche i Cecinesi: fare cassa.

Nessuna agevolazione per chi, ogni giorno, deve aprire la propria attività. Non c’è attenzione per chi è residente a Cecina che, contrariamente a ciò che alcuni Comuni a noi limitrofi hanno da anni adottato, non può avvantaggiarsi di una cifra simbolica e forfettaria per l’intera stagione.

Nessuna attenzione particolare e di buon senso per chi accompagna i propri bambini o anziani al mare (carichi di giocattoli, canotti, sdraio, ombrellone, borsa frigo etc.), costretto anche a pagare un balzello per niente economico, per sostare in uno stallo blu, per di più non custodito.

Le tariffe diventano alte per chi vuol godere ogni giorno del mare, che sta diventando sempre di più una meta a pagamento anche nelle spiagge libere (per quel che ne rimane perché purtroppo sono oramai sparite dall’avanzare del mare).

E gli abbonamenti? Che senso anno? Come si fa a chiamare abbonamento (?) stagionale una tariffa forfettaria (consistente) che NON GARANTISCE AFFATTO il POSTO?

In altre parole sarebbe come abbonarsi alla stagione teatrale, senza avere la sicurezza di trovare i posti il giorno dello spettacolo … questo è veramente ridicolo!

Per assurdo (ma siamo veramente nell’assurdo) chi sottoscrive un abbonamento stagionale e poi trovasse una sola volta il posto nel parcheggio, lo pagherebbe 180.00 euro…

Bell’affare! Complimenti a chi ha queste intuizioni e studia questi “pacchetti offerta”, “paghi e chissà se compri… “

Lo scorso anno avevamo depositato una mozione a giugno, per discutere in Consiglio Comunale tutte queste nostre convinzioni ma, come spesso succede con questa Amministrazione, non siamo mai riusciti a farla discutere perché sempre rimandata e mai messa all’O.d.G.

In cosa dobbiamo sperare? Solo in una forte protesta sui social e sulla stampa dei cittadini contro questi provvedimenti.

Noi proponiamo una revisione delle tariffe con agevolazioni per i residenti e fragili non necessariamente con disabilità (ad es. neo mamme con bambini entro i 3 anni etc.) che devono poter usufruire dei parcheggi dedicati pro quota, con una cifra quasi simbolica forfettaria, e un pass stagionale per chi lavora o ha attività sulla costa.

Solo così si può veramente dare un piccolo contributo per la ripartenza, che anche quest’anno è piena di incognite e paure”.

Chiara Tenerini

Capogruppo in Consiglio Comunale Cecina – Forza Italia

