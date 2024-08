Home

Cecina: Parcheggio in riva al mare su stallo disabili, tagliando esposto senza disabile. Multati

11 Agosto 2024

Cecina: Parcheggio in riva al mare su stallo disabili, tagliando esposto senza disabile. Multati

Uso improprio del posto per disabili: multata coppia a Cecina per Violazione del codice stradale

La Polizia Municipale di Cecina ha condotto una serie di controlli mirati sul lungomare delle Gorette per verificare il corretto utilizzo dei posti auto riservati alle persone con disabilità. Durante l’operazione, è stata individuata una coppia che utilizzava in modo improprio il tagliando per invalidi, occupando un posto auto riservato senza la presenza della persona a cui il tagliando era intestato.

Il Sindaco Lia Burgalassi ha confermato l’accaduto, sottolineando che la coppia è stata prontamente multata e che il posto auto è stato liberato. “Prima di tutto il rispetto dei diritti e delle regole che servono per garantire la sicurezza di tutti”, ha dichiarato il Sindaco.

Questo episodio evidenzia l’importanza di un comportamento sociale responsabile e rispettoso delle leggi. I posti auto riservati ai disabili non sono un privilegio, ma una necessità per chi ha difficoltà motorie. L’abuso di questi spazi è un atto di grave mancanza di rispetto nei confronti delle persone più vulnerabili e delle regole della comunità.

Il corretto utilizzo dei tagliandi per disabili è un obbligo morale e legale. Sfruttare impropriamente questi permessi significa sottrarre risorse a chi ne ha veramente bisogno, contribuendo a rendere la vita quotidiana ancora più difficile per chi affronta già sfide importanti. L’operato della Polizia Municipale di Cecina dimostra l’impegno dell’amministrazione nel garantire il rispetto delle norme e nel tutelare i diritti di tutti i cittadini.

La società si costruisce su piccoli gesti di rispetto reciproco, e uno dei più importanti è quello di rispettare le regole che proteggono i diritti delle persone con disabilità. Solo così possiamo garantire una comunità sicura e giusta per tutti.