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Cecina, raffica di furti risolta: scattano denunce e misure restrittive

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27 Aprile 2026

Cecina, raffica di furti risolta: scattano denunce e misure restrittive

Cecina (Livorno) 27 aprile 2026 Cecina, raffica di furti risolta: scattano denunce e misure restrittive

Una serie di furti che aveva creato allarme tra i commercianti di Cecina ha trovato una rapida risposta da parte delle forze dell’ordine. Gli agenti del Polizia di Stato del Commissariato di Cecina hanno infatti identificato e denunciato due donne della provincia di Livorno ritenute responsabili di diversi colpi messi a segno tra il 25 e il 29 marzo.

Gli episodi avevano colpito attività diverse del territorio: un bar del centro, una lavanderia a gettoni – dove il furto è rimasto allo stadio di tentativo – e infine un distributore di carburante. Una sequenza ravvicinata che aveva acceso i riflettori sulla sicurezza nella zona.

Determinante per la svolta nelle indagini è stata l’analisi accurata delle immagini di videosorveglianza, incrociata con gli elementi raccolti dagli investigatori. Un lavoro che ha permesso di risalire alle due presunte responsabili, ora accusate di furto in concorso.

Oltre alla denuncia all’Autorità giudiziaria, nei confronti delle due donne sono state adottate anche misure di prevenzione. Il Questore ha infatti disposto il foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Cecina per due anni, accompagnato da un avviso orale. Per una delle indagate è scattato anche il ritiro della patente di guida per tre mesi.

Parallelamente, il Commissariato ha intensificato i controlli sul territorio, soprattutto in vista dell’avvicinarsi della stagione estiva, periodo in cui aumenta la presenza di persone e, di conseguenza, anche il rischio di reati predatori. Pattuglie dedicate sono state impiegate per monitorare le principali aree della città, con particolare attenzione ai flussi di veicoli e all’identificazione di soggetti ritenuti di interesse.

Un’azione mirata che punta non solo a reprimere i reati, ma anche a prevenirli, rafforzando la percezione di sicurezza tra cittadini e operatori economici.