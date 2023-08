Home

31 Agosto 2023

Livorno 31 agosto 2023 – Cecina, Rosignano e Piombino, Tenerini: “Il progetto dell’ospedale unico continua a far parlare di sé”

Mentre il personale medico e sanitario fanno orari e turni massacranti per cercare di presidiare al meglio i nosocomi; il PD di Rosignano si presenta con un “goffo tentativo di propaganda politica”, autocelebrandosi.

I 16 sindaci dell’area livornese si sono adoperati per mantenere un equilibrio nell’attribuzione delle prestazioni tra i gli ospedali di Cecina e Piombino, per consentire un’offerta variegata in ambito sanitario sul territorio.

Cercare un compromesso quindi, per un territorio che da troppi anni è stato condannato dal PD regionale ad essere sempre più povero”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che aggiunge: “

Fuori luogo quindi, che un elaborato ancora non sottoposto alla ASL ed alla Regione; che deve inoltre ricevere l’avallo dell’organo tecnico per trovare anche le coperture e stabilire un cronoprogramma, venga presentato sulla stampa dal PD di Rosignano.

L’ennesimo tentativo strumentale di attirare a sé l’attenzione, forse in vista delle prossime amministrative, visto che;il progetto che cerca di risolvere la lunga questione dell’organizzazione dei due presidi, creatasi a seguito dell’inerzia, perpetrata negli anni, della ASL e della Regione Toscana, è ancora in fase embrionale”

