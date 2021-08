Cecina: rubano dalla macchina di turisti, fermati un18enne e minore allontanatasi da casa famiglia

Home

14 Agosto 2021

Livorno 14 agosto 2021

Nel pomeriggio di ieri, 13 agosto, una pattuglia dei carabinieri interveniva a Marina di Cecina e deferiva in stato di libertà due persone

Durante i controlli del territorio, una pattuglia dei carabinieri individuava due soggetti aggirarsi con fare sospetto in un parcheggio.

I due soggetti venivano fermati e durante il controllo venivano riconosciuti da due turisti stranieri che nel ritornare verso la propria autovettura avevano notato da lontanoi due soggetti che frugavano all’interno del proprio bagaglio posto su portapacchi esterno del veicolo

A seguito di ispezione e successiva perquisizione personale i militari dellArma trovavano in possesso dei due soggetti alcuni oggetti, indumenti e profumi risultati asportati dall’autovettura di proprietà dei turisti olandesi

Gli oggetti venivano restituiti al legittimo proprietario.

I due soggetti sono stati identificati in:

T.K., nato in tunisia il nel febbraio del 2003, in italia senza fissa dimora, celibe, nullafacente e censurato. Il ragazzo è stato inoltre trovato in possesso di un coltello a serramanico, posto sotto sequestro

K.S. una minore, nata in Italia, nubile, incensurata, già affidata ai servizi sociali ed ospitata presso struttura dalla quale si era arbitrariamente allontanata.

La minore, verrà affidata ad assistente servizi sociali per la collocazione presso idonea struttura socio educativa.

