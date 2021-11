Home

Cecina, scuole chiuse sabato 27 novembre

26 Novembre 2021

Cecina (Livorno) 26 novembre 2021

A seguito dell’allerta meteo codice arancione per rischio vento e mareggiate dalle 00:00 alle 12:00 di sabato 27 novembre, si comunica:

La chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, delle attività ludico ricreative, dei parchi giochi e impianti sportivi per tutta la durata dell’allerta.

Si consiglia ai cittadini di rimanere in casa, di non circolare con bicicletta, motorino o monopattino e di non sostare sotto gli alberi o in pineta. Chiudere tende, ombrelloni o qualsiasi pertinenza precaria.

Si invita i cittadini a seguire eventuali aggiornamenti nelle prossime ore

