29 Settembre 2024

Livorno 29 settembre 2024 – Cecina, segnalati 4 giovani come assuntori di stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Cecina, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, in linea con le direttive strategiche condivise in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura, hanno effettuato numerosi controlli notturni nei comuni di Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci e Rosignano Marittimo, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

In questo contesto, quattro giovani tra i 19 ed i 28 anni, tutti di origini dell’est Europa ma residenti a Cecina, già noti alle forze dell’ordine, sono stati segnalati alla Prefettura labronica quali assuntori per motivi non terapeutici di stupefacenti, poiché stati sorpresi con modiche quantità di cocaina e marijuana destinate all’uso personale, per un totale complessivo di circa 5 gr, che sono state sottoposte a sequestro.

