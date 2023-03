Home

Provincia

Cecina

Cecina: Sequestrati 40 chili di cocaina nascosti in un trolley, in carcere un 30enne albanese

Cecina

21 Marzo 2023

Cecina: Sequestrati 40 chili di cocaina nascosti in un trolley, in carcere un 30enne albanese

La California (Cecina, Livorno) 21 marzo 2023 – Cecina: Sequestrati 40 chili di cocaina nascosti in un trolley, in carcere un 30enne albanese

Nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni dell’hinterland livornese (in particolare, Rosignano, Cecina e Piombino), nella giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile livornese – ufficio investigativo con competenza su tutto il territorio della provincia – hanno sequestrato un ingente quantitativo di cocaina, in seguito al controllo, in località La California (Cecina), di un cittadino albanese di 30 anni, peraltro sconosciuto agli investigatori, in quanto incensurato.

Il suo atteggiamento, è apparso da subito alquanto sospetto. Infatti, mentre i poliziotti si aggiravano in zona, poco prima, lo avevano visto entrare velocemente, con circospezione, all’interno di un cortile antistante una palazzina.

Gli investigatori decidevano quindi di procedere al controllo dell’uomo, il quale, vistosi “alle strette”, ammetteva di avere in suo possesso della sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata all’interno di un trolley nascosto in un annesso di pertinenza della sua abitazione di residenza.

Effettivamente, all’interno dell’annesso, gli “specialisti dell’Antidroga” rinvenivano un trolley di grande dimensioni contenente numerosi involucri (panetti da 1 Kg. circa, ancora intonsi) tutti risultati contenere sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 40 chilogrammi.

L’ingente quantitativo di cocaina rinvenuta, il cui valore ammonta a circa 1 milione e mezzo di euro all’ingrosso, avrebbe consentito, con la successiva vendita al dettaglio su piazza, un guadagno, in relazione al “taglio”, di svariati milioni di euro.

Per l’uomo – regolare sul territorio italiano – è scattato l’arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente Il trentenne è recluso presso la Casa Circondariale “Le Sughere” di Livorno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin