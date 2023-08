Cecina: sequestrato un etto di droga, denunciati due giovani della zona

Home

31 Agosto 2023

Cecina (Livorno) 31 agosto 2023

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina, nel corso di un mirato servizio antidroga, hanno notato un’autovettura che, in orario notturno, effettuava manovre sospette in una zona cittadina isolata.

Date le circostanze di tempo e luogo, i carabinieri l’hanno fermata e sottoposta a controllo. A bordo due giovani, un 25enne di Bibbona e una 20enne di origini laziali ma domiciliata nella vicina Montescudaio.

Nel corso di una perquisizione personale e veicolare di iniziativa, i carabinieri hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo 20 grammi di hashish.

I militari hanno esteso gli accertamenti alle abitazioni dei due giovani individuando a casa della ragazza un ulteriore quantitativo di hashish, parte del quale già confezionato in dosi, per oltre 70 gr., un bilancino elettronico di precisione, materiale idoneo al confezionamento di dosi e 135 euro in contanti, verosimile provento di attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’AG di Livorno, a cui i due dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

