Cecina: Sicurezza stradale, elevate 18 sanzioni. Identificate 150 persone e controllati 90 veicoli

Cecina

25 Giugno 2023

Cecina: Sicurezza stradale, elevate 18 sanzioni. Identificate 150 persone e controllati 90 veicoli

Cecina (Livorno) 25 giugno 2023 – Sicurezza stradale, elevate 18 sanzioni. Identificate 150 persone e controllati 90 veicoli

Numerose sono state le pattuglie dei carabinieri impiegate sul territorio durante le decorse notti, che hanno identificato 150 persone, controllato 90 veicoli ed elevato 18 sanzioni amministrative al Codice della Strada per le più diverse infrazioni riscontrate: dall’omessa revisione alla mancanza della patente di guida, l’uso improprio della targa prova, il mancato uso delle cinture di sicurezza, sino ai rilievi più gravi come il sorpasso in prossimità di intersezione, l’uso del telefono cellulare durante la marcia, la mancanza di copertura assicurativa e la guida con patente scaduta.

Durante l’attività di controllo alla circolazione stradale sono stati segnalati alla competente Prefettura, quali assuntori di stupefacenti, due giovani appena maggiorenni della zona sopresi a circolare a bordo di un ciclomotore con addosso circa grammi 10 di hashish

