Cecina: slitta l’apertura del centro vaccinale, la protesta del sindaco Samuele Lippi

6 Aprile 2021

“Ora basta, Vergogna!” la protesta silenziosa del sindaco di Cecina Samuele lippi

Alla notizia dell’ennesimo slittamento dell’apertura del centro vaccinale di via Pertin,i il sindaco Lippi si è trovato si è trovato con il sindaco di Guardistallo Sandro Ceccarelli e l’assessore del Comune di Bibbona Enzo Mobilia in rappresentanza del sindaco Massimo Fedeli, per manifestare tutto il loro disappunto.

La campagna, presso il nuovo punto vaccinale sarebbe dovuta partire sabato scorso. L’inizio della vaccinazione è stato poi rimandato a oggi 6 aprile. Adesso un ulteriore rinvio a data da destinarsi.

Molti cittadini della Bassa Val di Cecina, soprattutto anziani e persone fragili sono costrette ad andare fino al centro vaccinale del Modigliani Forum a Livorno

Lippi e gli altri sindaci della bassa Val di Cornia non accettano più questa situazione e si sono messi a protestare in silenzio mostrando dei cartelli

