Cecina

26 Settembre 2023

Cecina: sorpresi con attrezzi da scasso ed un coltello, denunciati due 30enni dell’est europa

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno denunciato in stato di libertà due uomini di origini est europee, rispettivamente di 30 e 32 anni, sorpresi nella residenziale via Caduti di Nassiriya, senza apparente motivo, con al seguito strumenti atti allo scasso.

L’intervento è partito dalla segnalazione di un cittadino che, in pieno giorno, aveva notato un’auto aggirarsi con fare sospetto nel proprio quartiere; i militari del pronto intervento hanno rapidamente rintracciato l’auto descritta, di piccola cilindrata e con targa francese. I carabinieri, date le circostanze ed i precedenti specifici di cui erano gravati entrambi, hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare all’esito della quale sono stati rinvenuti alcuni attrezzi atti allo scasso (un cacciavite e un attrezzo metallico modificato) nonché un coltello a serramanico di lunghezza complessiva di 17 cm. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per i due trentenni è scattata la denuncia all’AG di Livorno per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli.

