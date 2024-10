Home

26 Ottobre 2024

Cecina (Livorno) 26 ottobre 2024 Cecina sott’acqua, Giangrande: Solidarietà e impegno per prevenire disastri futuri”

Maltempo a Cecina, le parole di Salvatore Giangrande:

“Nel momento in cui scrivo, sono ancora in corso gli interventi per svuotare gli scantinati e i parcheggi sotterranei. Si contano i danni provocati dall’alluvione della notte scorsa, ingenti sia per il patrimonio pubblico che per i privati.

Un temporale fortissimo, concentrato in un arco di tempo breve, ha colpito Cecina e il territorio circostante: alcuni automobilisti si sono salvati in extremis nelle strade trasformate in fiumi, grazie all’intervento dei vigili del fuoco e, in alcuni casi, di persone che hanno agito spinte dell’altruismo.

Esprimo la mia totale e incondizionata solidarietà a quanti sono stati colpiti dal nubifragio e hanno vissuto ore di paura. Mi auguro che i danni vengano al più presto adeguatamente ristorati.

Benché questo sia il momento della solidarietà e dell’impegno, mi preme sottolineare che ci troveremo sempre più spesso a fare i conti con fenomeni meteorologici avversi: dobbiamo attrezzarci per affrontarli al meglio, soprattutto mettendo a punto gli interventi di messa in sicurezza del territorio.

Ciascuno deve fare la propria parte: l’Amministrazione Comunale per quanto riguarda il reticolo fognario, il Consorzio fiumi e fossi per la manutenzione degli alvei e delle sponde fluviali, il Genio Civile per le grandi opere idrauliche.

Ovviamente sono disponibile a supportare ogni iniziativa per mettere in sicurezza il territorio.

Esprimo infine la mia gratitudine a quanti, facenti capo alla Protezione Civile, si sono impegnati a favore di quanti sono stati danneggiati dal violento nubifragio.

Le immagini pubblicate da Salvatore Giangrande sulla sua pagina Facebook degli allagamenti a Cecina

