28 Novembre 2023

Cecina: Strappa il cellulare di mano ad un passeggero e fugge dal treno fermo, denunciato un 19enne

Cecina (Livorno) 28 novembre 2023 – Cecina: Strappa il cellulare di mano ad un passeggero e fugge dal treno fermo, denunciato un 19enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina hanno denunciato in stato di libertà un 19enne perché gravemente indiziato di furto con strappo.

L’episodio si è verificato su un treno regionale in sosta presso la stazione ferroviaria di Cecina.

La vittima, una 47enne, era intenta a messaggiare con il suo telefono quando un giovane si è avvicinato repentinamente e, dopo averle strappato dalle mani il cellulare, si è dato alla fuga scendendo dal treno.

La donna si è subito recata a denunciare l’accaduto presso il Comando Carabinieri di Cecina fornendo una dettagliata descrizione dell’autore del furto.

I militari, immediatamente adoperatisi per le ricerche, hanno individuato il presunto responsabile non lontano dalla stazione e sulla scorta degli elementi di prova raccolti, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto con strappo.

