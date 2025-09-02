Cecina, Tenerini: “il porta a porta diventa porta a mucchio, la foto parla da sola”

Home

2 Settembre 2025

Rifiuti a mucchio a Cecina: il “porta a porta” è diventato “porta… a mucchio”

La foto allegata parla da sola: sacchi accatastati lungo un vialetto, una discarica improvvisata dove dovrebbe esserci decoro. È l’ennesima cartolina di una gestione dei rifiuti che, a Cecina, continua a non funzionare.

Anni di “sperimentazioni”, cambi di calendario, giri di valzer organizzativi: il risultato non è un sistema organico ed equilibrato, ma tariffe che salgono e un servizio che peggiora.

Il punto è chiaro: anche a Cecina i cittadini pagano di più per un servizio che non funziona e che è sotto gli occhi di tutti. E a questo si aggiunge il paradosso politico; l’accordo siglato in Regione tra il presidente Giani e il Movimento 5 Stelle, fondato sul solito “no a tutto” — no ai termovalorizzatori, no agli impianti di recupero energetico, no persino a discuterne.

Risultato? Per chiudere il ciclo dei rifiuti, la Toscana dovrà spedire fuori regione le quote residuali, con ulteriori costi che finiranno comunque nelle bollette delle famiglie.

La favola dei “rifiuti zero” è rimasta tale: l’ideologia non svuota i sacchi e non abbassa le tariffe.

La proposta di Forza Italia

Forza Italia propone un piano rifiuti alternativo, moderno e competitivo:

• raccolta porta a porta dove è davvero efficace e cassonetti intelligenti dove serve;

• tariffa puntuale vera, che premia i cittadini corretti e non chi li tassa di più;

• controlli seri contro l’abbandono;

• impianti di ultima generazione per chiudere il ciclo in Toscana, senza dover pagare il dazio dell’export;

• un piano che renda la regione competitiva con le più avanzate d’Italia ed Europa.

«Cecina e la Toscana non hanno bisogno di ideologie ma di scelte concrete. Forza Italia è pronta a farle, perché i cittadini meritano efficienza, tariffe eque e un ambiente rispettato», dichiara l’Onorevole Chiara Tenerini (Forza Italia).

