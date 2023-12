Home

10 Dicembre 2023

Livorno 10 dicembre 2023 – Cecina, Tenerini: "Obiettivo centrodestra candidato unitario per vera alternativa"

“L’impegno del centrodestra per le prossime elezioni comunali è quello di dare al nostro territorio un’occasione di crescita.

Dopo anni di politiche disastrose Cecina ha bisogno di un’amministrazione forte e competente, in grado di rimediare agli errori del passato tracciando una rotta di sviluppo. Per questo l’obiettivo della nostra coalizione dev’essere quello di esprimere un candidato unitario, capace di aggregare i consensi, e offrire alla nostra città una vera alternativa”.

Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini, coordinatrice provinciale di Forza Italia.

“Le evidenti difficoltà del centrosinistra – aggiunge – dimostrano che i tempi sono maturi per una svolta nel governo della città.

Dopo la drammatica esperienza del sindaco Lippi e il commissariamento, ultima fase di un progressivo declino politico, Cecina ha bisogno di una guida solida e capace.

Per questo è fondamentale portare avanti un metodo condiviso, che veda il centrodestra fare sintesi intorno a un candidato in grado di garantire gli equilibri politici e offrire un progetto credibile alla città.

Come Forza Italia riteniamo fondamentale proporre ai cittadini un modello di larga condivisione che sappia parlare alle anime più diverse della città, anche a chi non si riconosce più nelle esperienze trascorse ma non chiede massimalismi.

Un progetto civico, di cui il centrodestra sia forza motrice, capace di coinvolgere in maniera ampia e attrarre adesioni trasversali. Le esperienze passate, come quelle dei ballottaggi del 2009, 2014 e del 2019, confermano che è questa l’impostazione da adottare per imprimere un’alternanza.

Lo schema delle fughe in avanti e dei personalismi va abbandonato per strutturare un progetto di largo respiro. In questa fase dobbiamo tutti collaborare per far compiere un passo in avanti alla coalizione, confrontarsi nelle sedi opportune per offrire a Cecina una visione più ampia.

Forza Italia continuerà a lavorare con spirito produttivo, come è nella sua tradizione, non contro qualcuno ma a favore del rilancio del nostro territorio.

Qualunque sia la decisione della coalizione – conclude Tenerini – tutti saremo chiamati a far quadrato per far ripartire la città con nuovo slancio“.

