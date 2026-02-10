Home

Cecina, torna “Al Teatro per Alex”: spettacolo e solidarietà per sostenere AIL

10 Febbraio 2026

Cecina (Livorno) 10 febbraio 2026

Cecina si prepara ad accogliere la terza edizione di “Al Teatro per Alex”, l’evento benefico che unisce spettacolo, memoria e impegno sociale. L’appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Comunale Edoardo De Filippo, dove artisti di fama nazionale e talenti del territorio saliranno sul palco per sostenere l’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mielomi, sezione di Livorno.

L’iniziativa nasce dalla volontà di Massimiliano Evangelista, referente AIL Livorno su Cecina e direttore creativo dell’evento, che ogni anno organizza la manifestazione in ricordo di Alessandro Reale, concittadino scomparso a causa della leucemia. Un modo concreto per trasformare il dolore in impegno e dare continuità a un gesto di amore verso la comunità.

Sul palco si alterneranno illusionismo, musica e comicità in un pomeriggio pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età. Tra gli ospiti annunciati figurano l’illusionista Francesco Fontanelli, la star del web EnriCosaDici, le voci di Giorgia Palumbo e Alessandro Ciurli dell’Artist Academy di Roma, Alice Sentieri e la band Bloom Day. Non mancheranno momenti di leggerezza con i monologhi di Paola Pasqui, Filippo D’Andrea e del cantastorie Enrico Faggioni. A dirigere e armonizzare lo spettacolo sarà Enrico Rosteni, affiancato dallo stesso Evangelista.

L’intero ricavato sarà devoluto alla AIL – Sezione di Livorno e reinvestito in progetti a sostegno del territorio. L’associazione rappresenta un punto di riferimento fondamentale per pazienti e famiglie, offrendo supporto concreto e quotidiano nella lotta contro leucemie, linfomi e mielomi, con l’obiettivo di ampliare costantemente la propria rete di aiuto.

“Al Teatro per Alex” non è soltanto uno spettacolo: è un momento di condivisione che tiene viva la memoria e rafforza il senso di comunità. Un pomeriggio di emozioni, sorrisi e partecipazione, dove la beneficenza diventa il filo conduttore di un messaggio chiaro: insieme si può fare la differenza.

