Cecina, trattato il primo paziente con anticorpi monoclonali per Sars Cov2

13 Aprile 2021

Cecina 13 aprile 2021

E’ stato trattato il primo paziente con anticorpi monoclonali per Sars-Cov2 all’ospedale di Cecina.

I sanitari coinvolti nel percorso degli anticorpi monoclonali appartenenti ai reparti di ProntoSoccorso; MalattieInfettive; Farmacia; dopo aver valutato la corrispondenza con i criteri presenti nelle linee guida nazionali dettate dell’Agenzia del farmaco (Aifa), hanno proposto

l’innovativa terapia all’uomo di circa 80 anni, cardiopatico, con Covid diagnosticato da pochi giorni e sintomi moderati.

Il trattamento con anticorpi monoclonali vuole impedire, in pazienti con sintomi lievi, ma a rischio di peggioramento, l’aggravamento della malattia.

L’uomo, trattato nel reparto diretto da Paolo Pennati, non ha avuto complicazioni

E’ in buone condizioni ed è stato trasferito al reparto Cure Intermedie di Piombino per avere adeguata sorveglianza e non al domicilio dove vive solo

