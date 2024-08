Home

Provincia

Cecina

Cecina: trovato giovane in possesso di droga, denunciato per spaccio

Cecina

27 Agosto 2024

Cecina: trovato giovane in possesso di droga, denunciato per spaccio

Cecina (Livorno) 27 agosto 2024 – Cecina: trovato giovane in possesso di droga, denunciato per spaccio

Nell’ambito dei controlli in materia di stupefacenti nonché nel contesto della cd. mala movida un giovane appena maggiorenne è stato denunciato dai carabinieri di Cecina per detenzione ai fini di spaccio

Il giovane è stato trovato in possesso di ben 6 dosi di ketamina per un totale complessivo di grammi 2,4 e 7 dosi di mdma intorno a grammi 1,2.

Sempre nel medesimo contesto quattro ragazzi di 18 e 19 anni, provenienti da varie province italiane, sono stati segnalati alle proprie Prefetture in qualità di assuntori non per motivi terapeutici di stupefacenti. Avevano addosso varie dosi di hashish, mdma e marijuana dal peso complessivo di circa grammi 10, tutti sottoposti a sequestro.