25 Giugno 2021

Cecina: Vialetto ciclo-pedonale lungo fiume, “occorre intervenire per ripristinare la sicurezza”

Tenerini (FI): Meraviglioso NO, ma almeno Sicuro SI!

Cecina (Livorno), 25 giugno 2021

La situazione del vialetto ciclo pedonale lungo il fiume, Tenerini (FI) presenta una mozione per il suo recupero

“Ho presentato una mozione urgente per impegnare il sindaco Lippi e la Giunta del Comune di Cecina a provvedere con estrema urgenza alla sistemazione, manutenzione e alla messa in sicurezza delle panchine ancora presenti lungo il vialetto ciclo-pedonale lungo fiume che unisce l’abitato di Cecina con quello di Marina.

Nell’atto presentato faccio richiesta anche di rimozione di tutte le parti e placche di ferro rugginoso, estremamente pericolose, sporgenti dai supporti di cemento.

Purtroppo con il passare degli anni e la “scarsa” manutenzione molte delle panchine esistenti risultano essere state rimosse. Lee restanti sono in condizioni pessime, non solo dal punto di vista del decoro urbano, ma soprattutto dal punto di vista della sicurezza.

La passeggiata lungo fiume che costeggia anche la foce ed il porto, viene utilizzata da molte famiglie cecinesi e in estate da molti turisti, per recarsi in bicicletta o a piedi dal centro della città alle spiagge della Marina.

Il percorso è diffusamente utilizzato anche da chi fa sport; in particolare jogging o passeggiate salutari, essendo particolarmente adatto per chi dal centro desidera, senza prendere l’ automobile, fare una seduta di allenamento lontano dal traffico e dalla circolazione di veicoli.

Per la naturale tranquillità del luogo, molti sono i genitori o i nonni che portano i bambini piccoli, come momento di svago e di relax. Molte sono anche le persone anziane che passeggiano lungo il vialetto.

Deve essere interesse dell’amministrazione implementare la mobilità dolce e promuovere percorsi alternativi, anche come richiamo per un turismo a vocazione naturale e sportiva.

Molte sono state le segnalazioni da parte dei cittadini; la maggior parte delle panchine sono ancorate con viti allentate, fissate ai supporti di cemento

I supporti stessi sono ormai logori e crepati, tanto che le panchine all’ utilizzo sono instabili sia sulla base che sulla parte dello schienale, risultando pericolose.

Per la loro particolare collocazione, che le rende sospese sull’argine, una eventuale rottura costituirebbe notevole pericolo per chi vi si trovasse seduto”.

