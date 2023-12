Home

21 Dicembre 2023

Livorno 21 dicembre 2023 – Cecina: viola i domiciliari, denunciato un 18enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, hanno denunciato un 18enne di origini romene per aver violato gli obblighi inerenti agli arresti domiciliari.

Il ragazzo si trovava sottoposto alla misura cautelare da circa un mese a seguito di arresto per spaccio di stupefacenti poiché colto nel tentativo di cedere della droga ad un coetaneo in un parco pubblico vicino ad una scuola e non avrebbe potuto lasciare l’abitazione senza una comprovata necessità o senza una preventiva autorizzazione dell’A.G.

I carabinieri, nel verificare il rispetto delle prescrizioni, hanno riscontrato che il 18enne, al momento del controllo presso la sua abitazione, in orario notturno, non era in casa senza alcuna giustificazione. Il giovane è stato quindi denunciato per evasione alla Procura della Repubblica di Livorno e per lui si potrebbe prospettare un aggravamento della misura come il carcere.

