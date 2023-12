Home

Cecina: viola il foglio di via, denunciato 55enne

31 Dicembre 2023

Livorno 31 dicembre 2023 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio hanno denunciato un cittadino dell’Est Europa, residente a Grosseto, per inosservanza del foglio di via obbligatorio.

L’uomo, un 55enne con precedenti di polizia, dall’aprile scorso è sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via dal comune di Cecina perché accusato di aver commesso reati contro la persona ed il patrimonio.

I militari hanno individuato l’uomo, a loro noto, in quella via Gilching in violazione del divieto a lui imposto e pertanto hanno proceduto a deferirlo in stato di libertà all’A.G. labronica per inosservanza del foglio di via obbligatorio.

