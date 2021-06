“Cecina Web Tv, ancora nessun segnale”

Home

10 Giugno 2021

Cecina (Livorno), 10 giugno 2021

“Ho presentato una interrogazione urgente sul progetto WEBTV del Sindaco, perché a distanza di 5 mesi dalla “prevista messa in onda” (?), nessun canale è stato attivato, nessuna notizia è pervenuta e pretendiamo risposte ufficiali.

Si tratta di oltre 30.000,00 Euro, stanziati frettolosamente a dicembre u.s. dalla Giunta Lippi (su un Bilancio Comunale notoriamente già compromesso) per il progetto “Cecina WEB TV”, dei quali non è dato sapere che fine abbiano fatto.

Un progetto, mi devo purtroppo ripetere, ritenuto dalla Giunta Lippi urgente e indispensabile, in conseguenza delle misure restrittive derivate dalla pandemia “alla circolazione delle persone e chiusura di luoghi della cultura, come musei, teatri e cinema” e che, nella mente di chi ha ritenuto necessaria questa spesa (!), avrebbe dovuto informare in tempo reale la cittadinanza sul programma delle vaccinazioni e sull’andamento dei contagi locali.

Oltre a tutto questo si è fatto ancora peggio…

Sono stati fatti dei passi indietro sulla comunicazione ai cittadini, perché non vengono più diffuse le dirette dei Consigli Comunali, ormai da dicembre 2020.

Di fatto la cittadinanza è stata estromessa dalla partecipazione alle riunioni consiliari, che seguiva via web.

Tutto ciò non è strano, è paradossale!

Restiamo in attesa e (non?) sintonizzati per capire oltre a che fine ha fatto il progetto “WEBTV” se è intenzione della Giunta ripristinare il democratico servizio di diffusione diretta del Consiglio Comunale, tramite il sito istituzionale, sospeso da tempo”.

Chiara Tenerini

Capogruppo in Consiglio Comunale Cecina – Forza Italia

