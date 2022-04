Home

Cecioni, studenti in palestra col tarpone (Video)

13 Aprile 2022

Cecioni, studenti in palestra col tarpone (Video)

Livorno 13 aprile 2022

Questa mattina un tarpone è stato ripreso mentre vagava indisturbato tra gli studenti nella palestra esterna del liceo Cecioni

Il video è stato pubblicato sul canale Instagram di Livornogramm ed è diventato subito virale

I docenti hanno fatto subito uscire dalla palestra i liceali e la scuola ha segnalato la situazione ad Aamps per lo svolgimento degli interventi necessari

Il collettivo scuola di carta Livorno:

“Questa mattina gli studenti del Cecioni, che si trovavano in una palestra della struttura, hanno notato un topo correre sul parquet della sala che stava attraversando serenamente i ragazzi.

L’episodio di stamani, si inserisce all’interno di un lungo elenco di altri simili a questo

Questo ci porta ancora una volta a riflettere sulla manutenzione; pulizia e cura dei nostri edifici scolastici e il bilancio non può che essere negativo.

Dalle tende che non vengono lavate da anni, agli animali scorrazzanti per gli ambienti scolastici, la noncuranza da parte dello Stato, che assume pochi dipendenti e non fa investimenti congrui (basti pensare che la palestra dell’episodio in questione è di proprietà privata), è totale.

Con una pandemia ancora in corso e una classe politica che si riempe la bocca di salvaguardia della salute, esigiamo maggior attenzione alla nostra sicurezza e incolumità: vogliamo scuole sicure e all’altezza delle nostre aspettative”.

