6 Maggio 2023

Venturina (Livorno) 6 maggio 2023 – Cede alla passione e viola nuovamente gli obblighi di sorvegliato speciale per trascorrere la notte con una donna

I Carabinieri della Stazione di Venturina Terme, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e dei soggetti sottoposti a misure restrittive e di prevenzione, anche in orario serale e notturno, disposti dal Comando Provinciale di Livorno, coerentemente con le linee strategiche della Prefettura, hanno denunciato un 33enne residente a Venturina Terme per aver violato gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, per la sua riluttanza al rispetto dei limiti imposti dalla citata misura di prevenzione, era anche destinatario della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Nell’ambito dei costanti controlli svolti dall’Arma, i Carabinieri di Venturina Terme hanno verificato che l’uomo, nottetempo, si è allontanato dalla sua abitazione senza autorizzazione e si è recato fuori dal comune di residenza per trascorrere la notte presso l’abitazione di una donna. I militari, dopo le formalità di rito, lo hanno ricondotto presso la sua abitazione ed hanno segnalato la violazione all’Autorità Giudiziaria labronica per l’eventuale emissione di un provvedimento.

I controlli proseguiranno su tutto il territorio.

