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Cede il parapetto sul lungomare e una signora vola di sotto, Perini: è facile tagliare il nastro, ma dopo la città ha bisogno di manutenzione

Aree pubbliche

3 Luglio 2026

Cede il parapetto sul lungomare e una signora vola di sotto, Perini: è facile tagliare il nastro, ma dopo la città ha bisogno di manutenzione

Livorno 3 giugno 2026

“Cede il parapetto sul lungomare e una signora vola di sotto

Ieri sera nel tratto del lungomare all’altezza di Antignano una signora è volata di sotto perché il parapetto ha ceduto all’improvviso. Dopo un volo di circa 3 metri, la donna è stata soccorsa dal personale della Misericordia e dai Vigili del Fuoco. Per fortuna la signora non ha riportato gravi conseguenze, ma il fatto resta di straordinaria gravità.

Il sindaco taglianastri è sempre alla ricerca smaniosa di nuove panchine da inaugurare, poi però si dimentica della sicurezza delle persone: sul momento è facile tagliare il nastro, ma dopo la città ha bisogno di manutenzione.

È stata la stessa signora a contattarmi per raccontare quanto accaduto e chiedermi di denunciare pubblicamente il grave pericolo rappresentato da quel tratto di lungomare.

Ovviamente nelle prossime ore presenterò anche un’interrogazione urgente per chiedere al sindaco cosa aspetta a mettere in sicurezza l’area”. È quanto dichiara il consigliere comunale Alessandro Perini (FdI).