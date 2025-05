Home

24 Maggio 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 24 maggio 2025 Cede la strada, chiusa la SP 10 Traversa Livornese

Chiusura temporanea e totale al transito veicolare della Strada Provinciale SP10 Traversa Livornese nel tratto situato nei pressi dei km 10 + 600, nell’ambito del Comune di Rosignano Marittimo. La chiusura è stata decisa dalla Provincia di Livorno (a cui fanno riferimento le strade provinciali) con una apposita ordinanza (la n. 86 del 2025) a causa di un cedimento dell’attraversamento stradale.

Nella stessa ordinanza vengono indicati i percorsi alternativi: provenendo da Rosignano Marittimo, SP 12 della Giunca e via di Serragrande; provenendo da Castelnuovo della Misericordia, via di Poggiarino. L’amministrazione provinciale ha anche posizionato segnalazioni di preavviso, deviazione e chiusura che saranno presenti per tutta la durata del provvedimento. E’ stato avvisato del provvedimento anche il Comando della Polizia Municipale del Comune di Rosignano Marittimo. È stato anche modificato il transito dei mezzi di trasporto pubblico