Cedimento del ponte mobile, Gariglio (AdSP): "Ci aspettiamo per i prossimi giorni un possibile congestionamento del traffico"

7 Marzo 2026

Cedimento del ponte mobile, Gariglio (AdSP): "Ci aspettiamo per i prossimi giorni un possibile congestionamento del traffico"

"A lavoro per gestire l’emergenza con le amministrazioni interessate"

Gariglio: “AdSP a lavoro per gestire l’emergenza con le amministrazioni interessate”

“La struttura dell’AdSP sta supportando le amministrazione interessate nella gestione dell’emergenza. Il nostro obiettivo primario sarà quello di collaborare con loro al fine di riorganizzare la viabilità e limitare quindi i danni derivanti dalla provvisoria chiusura della sopraelevata che si immette in Darsena Toscana” il presidente dell’AdSP, Davide Gariglio, commenta così la notizia del cedimento di una parte del ponte mobile che si immette nel porto commerciale.

“Seguiremo da vicino la situazione con gli operatori – ha aggiunto -, sicuramente ci aspettiamo per i prossimi giorni un possibile congestionamento del traffico veicolare, che sarà provvisoriamente deviato verso il ponte sottostante”.