Home

Cronaca

Celebrata la Festa per il 281° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale di Livorno

Cronaca

1 Luglio 2026

Celebrata la Festa per il 281° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale di Livorno

Livorno, 1° luglio 2026 Celebrata la Festa per il 281° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale di Livorno

Si è svolta a Villa Mimbelli la Festa per il 281° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale di Livorno.

La cerimonia, che si è svolta alla presenza delle maggiori autorità civili, militari e religiose, ha visto gli interventi del sindaco Luca Salvetti e del Vice Comandante ad Interim Marco Vaccai, la consegna degli elogi ed encomi al personale che si è distinto nel corso dell’anno e dei riconoscimenti al personale che è andato in pensione.

Nel corso dell’evento erano stati messi in mostra per poter essere osservati da vicino, i veicoli e le apparecchiature tecnologiche in dotazione al corpo – autovelox, targa system – etilometro.

Allestito anche uno stand dedicato all’educazione stradale con gadget in omaggio per i più piccoli.

L’intera cerimonia è stata allietata dalla presenza della Fanfara dell’Accademia Navale della Marina Militare diretta 1° Luogotenente Maestro Franco Impalà e dalla voce della cantante Angelica CARDI che ha interpretato l’Inno Nazionale.

Di seguito i nominativi degli agenti che hanno ricevuto l’Elogio da parte del Vice Comandante ad Interim, e in allegato le motivazioni:

Commissari:

BIANCHI Elena, CALVANI Matteo, MERCURIO Giuseppe, SCHIAFFINO Carlo

Sovrintendente Scelto BARSOTTI David

Assistenti Scelti:

CERRAI Lorena, DOVERI Ilaria

Agenti Scelti:

LENZI Stefano, Rubichi Edoardo, TENERANI Emanuele, VELIA Eleonora Azzurra

Agenti:

Di LUCIDO Lorenzo, Grillo Patrizia, MESCHINELLI Monica, NARDI Valerio, PONSIGLIONE Veronica, REALI Jacopo, TOGNOTTI Cristina

Di seguito i nominativi dei colleghi che hanno ricevuto l’Encomio da parte del Sindaco:

Commissari:

ESPOSITO Elisa, LEVI Daniele, SORO Pietro

Sovrintendente scelto MARIANI Manuela

Assistenti scelti:

BALDESCHI Federica, DAVITTI Jonathan, PALUMBO Cristiana

Sono stati salutati i colleghi collocati a riposo nell’ultimo anno: CECCANTI Alberto, CERINI Fabio, SAMMARTINO Annamaria, SISI Patrizia.