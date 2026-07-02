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Celebrati i 70 anni di sacerdozio di don Luigi (Gigi) Zoppi

Chiesa

2 Luglio 2026

Celebrati i 70 anni di sacerdozio di don Luigi (Gigi) Zoppi

Livorno, 2 luglio 2026 Celebrati i 70 anni di sacerdozio di don Luigi (Gigi) Zoppi

Il Sindaco: Livorno è più giusta e più umana anche grazie a lui

Sono stati celebrati il 1° luglio alla chiesa dei Salesiani i 70 anni di Sacerdozio di don Luigi (Gigi) Zoppi.

Presente anche il sindaco Luca Salvetti che commenta: “Festeggiare i 70 anni di sacerdozio di don Gigi Zoppi è per me una gioia personale, prima ancora che un dovere istituzionale. Con don Zoppi mi lega un rapporto di di stima profonda. È un uomo che ha saputo essere presente nei momenti più difficili della vita di tantissimi livornesi, senza mai giudicare, senza mai tirarsi indietro.

Non è un caso che nel 2024 la nostra città abbia voluto conferirgli la Canaviglia, una delle massime onorificenze civiche: un riconoscimento che non è solo un tributo alla sua storia, ma il modo in cui Livorno ha scelto di dire grazie a chi, per decenni, ha scelto di stare dalla parte degli ultimi. Tossicodipendenti, malati di Aids, migranti: don Zoppi non ha mai avuto paura di entrare nelle periferie esistenziali della nostra comunità, portando lì dignità, ascolto e speranza.

In occasione di questo importante anniversario, rinnovo a don Gigi la gratitudine di tutta la città che rappresento e la mia personale. Livorno è più giusta e più umana anche grazie a lui”.

Le foto sono di Alessandro Solimani