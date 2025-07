Home

Celebrato il 280° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Livorno. Il resoconto di tre anni di attività

1 Luglio 2025

Celebrato il 280° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Livorno. Il resoconto di tre anni di attività

Livorno 1 luglio 2025 Celebrato il 280° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Livorno. Il resoconto di tre anni di attività

Nel parco di villa Mimbelli si è celebrato il 280° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Livorno.

La cerimonia, che si è svolta alla presenza delle maggiori autorità civili, militari e religiose, ha visto gli interventi del sindaco Luca Salvetti e del comandante Joselito Orlando, la consegna degli encomi al personale che si è distinto nel corso dell’anno e dei riconoscimenti al personale che è andato in pensione.

Questi i nominativi degli elogiati: Ispettore Carlo Schiaffino, Assistente Emanuele Tenerani, Agenti scelti Valentina Balducci, Simone Turbati, Agente Veronica Ponsiglione.

Sono stati salutati i colleghi collocati a riposo nell’ultimo anno: Alessandro Cioli, Ricardo Luperini, Francesco Napolitano, Luana Santini, Roberto Trastullo.

Nel corso dell’evento si è poi tenuta, in collaborazione con Poste Italiane, la cerimonia del primo annullo filatelico sulla cartolina ricordo creata in occasione del 280° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Livorno; erano presenti, oltre al Sindaco e al Comandante, due degli ex Comandanti del Corpo: il Consigliere di Stato Antonella Manzione e l’attuale Comandante di Rosignano Annalisa Maritan.

L’intera cerimonia è stata allietata dalla presenza della Fanfara dell’Accademia Navale della Marina Militare diretta 1° Luogotenente Maestro Franco Impalà.

Nel corso dell’evento, cui era invitata a partecipare la cittadinanza, è stato possibile osservare da vicino i veicoli e le apparecchiature tecnologiche in dotazione al corpo – autovelox, targa system – etilometro.

Era stato allestito uno stand dedicato all’educazione stradale con gadget in omaggio per i più piccoli.

Clicca qui per aprire il pdf del libretto che riporta i dati di raffronto relativi agli ultimi tre anni di attività

