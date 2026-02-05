Home

Sport

Rugby

Celi, Brasini e Tosi del Livorno Rugby giocheranno domani nell’Italia under 20

Rugby

5 Febbraio 2026

Celi, Brasini e Tosi del Livorno Rugby giocheranno domani nell’Italia under 20

Livorno 5 febbraio 2026 Celi, Brasini e Tosi del Livorno Rugby giocheranno domani nell’Italia under 20

Non è certo una sorpresa: giocheranno nell’Italia under 20, chiamata domani, venerdì 6, alle 20:15 (diretta su Sky Sport) ad affrontare, sul glorioso terreno del ‘Monigo’ di Treviso, i pari età della Scozia, nella giornata di apertura del ‘Sei Nazioni’ di categoria, tre validisissimi atleti del Livorno Rugby. Si tratta dei classe 2006 Christian Brasini e Pietro Celi e del classe 2007 Leonardo Tosi: giocatori – qualcosa di più di semplici ‘giovani promesse’ – da tempo nel giro azzurro. Brasini contro la Scozia, sarà schierato con la maglia numero uno, come pilone sinistro, Celi invece verrà impiegato con la maglia numero 15, estremo. I due erano titolari anche nella scorsa edizione del ‘Sei Nazioni under 20’. Tosi comincerà la partita dalla panchina e troverà spazio, nelle classiche ‘staffette’ proprie dei giocatori di prima linea, nel corso del match. Un quarto giocatore del Livorno Rugby, il tallonatore classe 2007 Jacopo De Rossi, non è stato convocato per l’impegno con la Scozia, solo perchè alle prese con un lieve malanno fisico. C’è, tra i tanti, un dato significativo che testimonia l’eccezionale lavoro svolto dal vivaio del Livorno Rugby: nessuna altra società sarà rappresentata, domani, tra i titolari, da ben due elementi. Altro dato rilevante: solo la Benetton Treviso, al pari del club biancoverde labronico, può contare su tre giocatori a referto. Brasini, Celi, Tosi e De Rossi rappresentano solo la punta dell’iceberg: sono numerosissimi gli atleti rugbisticamente nati e cresciuti nel sodalizio del Livorno Rugby su cui da tempo sono puntate le attenzioni dei tecnici federali. La ‘sana livornesità’ e la preparazione curata con puntiglio dal sodalizio biancoverde consentono a tanti giocatori di emergere a livello nazionale. Tale lavoro di eccellenza – portato avanti da tutta la struttura e da uno staff di primo ordine di tecnici, di fisioterapisti e di medici su cui il club investe risorse – sta permettendo di cogliere mete di prestigio anche nei campionati nazionali: le squadre del Livorno Rugby under 18 e under 16 stanno lottando ai vertici dei rispettivi tornei. Entrambe le formazioni biancoverdi possono puntare decisamente in alto. Finora, in coppia, le due compagini, negli impegni ufficiali, hanno conquistato 21 vittorie ed una sola sconfitta. Il serio progetto promosso dal Livorno Rugby sta portando frutti sempre più concreti, non solo in A1, con la prima squadra; la volontà è quella di proseguire sulla strada tracciata e di continuare a ‘costruire’ ottimi giocatori. Soddisfatto, a giusta ragione, appare il direttore tecnico Gianluca Guidi. “Siamo estremamente orgogliosi – il suo commento – dei tre nostri ragazzi che giocheranno contro la Scozia. Tutto il nostro club sarà, venerdì sera, con loro, pronto a spingerli davanti alla tv, nella nostra club house. I risultati sono a testimonianza di un completo allineamento tra il programma tecnico – strategico del sodalizio ed un ambiente ricettivo che partecipa in maniera genuina e leale alla vita del club stesso”.

Celi, Brasini e Tosi del Livorno Rugby giocheranno domani nell’Italia under 20