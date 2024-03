Home

Sport

Rugby

Celi del Livorno Rugby convocato nell’Italia under 18, in vista del match con il Giappone under 19

Rugby

8 Marzo 2024

Celi del Livorno Rugby convocato nell’Italia under 18, in vista del match con il Giappone under 19

Livorno 8 marzo 2024 – Celi del Livorno Rugby convocato nell’Italia under 18, in vista del match con il Giappone under 19

Ancora una meta di grande prestigio per il validissimo mediano di apertura labronico Pietro Celi, classe 2006, dell’Unicusano Livorno Rugby. Celi, peraltro attivo nel CDFP (il Centro di Formazione Permanente) di Roma, figura nella lista dei 26 giocatori convocati nella nazionale under 18, in vista della sfida del 16 febbraio, con gli under 19 del Giappone. Gli Azzurrini sono guidati da Paolo Grassi, livornese e a sua volta rugbisticamente nato e cresciuto nel club delle ‘Tre Rose’.

Celi è da tempo nel mirino dei tecnici federali. L’ottimo lavoro svolto dall’Unicusano Livorno Rugby con il proprio vivaio consente di ‘sfornare’ senza soluzione di continuità atleti che poi si impongono addirittura a livello internazionale. Ecco il comunicato Fir relativo alla convocazione dei 26 atleti in vista del match con i nipponici.

Il responsabile tecnico della Selezione italiana U18 maschile, Paolo Grassi, ha comunicato la lista dei 26 atleti convocati per il raduno che si terrà a Parma dall’11 al 17 marzo, in preparazione della sfida del prossimo 16 marzo, in cui affronteranno la Selezione U19 del Giappone. Si tratta di un test importante, contro una selezione che in Giappone ha particolare importanza sociale, in quanto espressione dei migliori talenti delle scuole superiori del Sol Levante.

Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 13.15 del 16 marzo allo stadio Zaffanella di Viadana. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Federugby.it.

Qui di seguito la lista degli atleti convocati:

Christopher BAAS (Rugby Lyons)

Carlo Antonio BIANCHI (Unione Rugby Firenze)

Andrea BINELLI (Verona Rugby)

Henry Bruno BONETTI (Bath Rugby Academy)

Davide BOSSINI (Rugby Calvisano)

Pietro CELI (Livorno Rugby)

Pietro CHECCHINATO (Rugby School)

Thomas DEL SURETO (Fiamme Oro Rugby Roma)

Alessandro DRAGO (Mogliano Veneto Rugby)

Malik FAISSAL (Rugby Parma FC)

Simone FARDIN (Rugby Casale)

Roberto FASTI (Benetton Rugby Treviso)

Lorenzo FERRARI (Verona Rugby)

Filippo GIAGNONI (Cavalieri Union Rugby Prato Sesto)

Valerio LAMON (Stade Nicois Rugby)

Pietro MASTRANGELO (CUS Milano Rugby)

Filippo MEZZANO (CUS Milano Rugby)

Antony MIRANDA (Unione Rugby Capitolina)

Nicola NOSELLI (Benetton Rugby Treviso)

Marco RAVANELLI (Benetton Rugby Treviso)

Antonio REINA (CUS Milano Rugby)

Luca ROSSI (Pesaro Rugby)

Marco SPREAFICHI (Benetton Rugby Treviso)

Edoardo TODARO (Ipswich College Northampton Saints)

Tommaso TROMBETTA (Rugby Parabiago)

Samuele VENUTO (Rugby Udine)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin