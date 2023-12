Home

Cronaca

Celiaci e tessera sanitaria con cip scaduto, prolungata validità per il 2024. La regione informa

Cronaca

31 Dicembre 2023

Celiaci e tessera sanitaria con cip scaduto, prolungata validità per il 2024. La regione informa

Livorno 31 dicembre 2023 – Celiaci e tessera sanitaria con cip scaduto, prolungata validità per il 2024. La regione informa

Celiaci con tessera sanitaria scaduta, si possono utilizzare la carte già in possesso

Nessun problema per i celiaci, nonostante la carenza mondiale di seminconduttori che, tra gli altri problemi, ha costretto ad emettere nuove tessere sanitarie senza chip in alcuni momenti negli ultimi anni.

La Regione Toscana informa:

La cosa potrebbe riproporsi, ma la Regione Toscana avverte che sarà prolungato, anche per il 2024, il periodo di validità delle tessere con chip scaduto e che

si potranno dunque continuare ad utilizzare.

Se poi uno la tessera scaduta l’avesse buttata, nessun problema anche in questo caso:

per utilizzare il budget per l’acquisto di prodotti per celiaci a disposizione di chi soffre di questa patologia si potrà delegare persona di fiducia. La persona delegata però non deve essere un celiaco, in quanto sulla piattaforma si possono gestire i dati di un solo paziente. L’attivazione della delega deve essere richiesta alla Asl di competenza.

Celiaci e tessera sanitaria con cip scaduto, prolungata validità per il 2024

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin