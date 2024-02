Home

Provincia

Cellulare alla guida, 30 giorni di controlli anche con auto civetta

Provincia

17 Febbraio 2024

Cellulare alla guida, 30 giorni di controlli anche con auto civetta

Rosignano (Livorno) 17 febbraio 2024 – Cellulare alla guida, 30 giorni di controlli anche con auto civetta

Il Comando di Polizia Municipale di Rosignano Marittimo informa i cittadini. A partire dalla prima settimana di marzo, per circa un mese, saranno intensificati i controlli per verificare che non si utilizzino durante la guida il telefono cellulare o le cuffie sonore.

Tale servizio verrà effettuato non solo utilizzando veicoli muniti di segni distintivi, ma anche veicoli che ne sono privi.

Si ricordaa che ai sensi dell’art. 173 cds chiunque fa uso dei citati dispositivi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 165,00 a 661,00 Euro (pagamento in misura ridotta, entro 5 giorni, pari a 115,50 Euro) nonché alla decurtazione di cinque punti sulla patente.

Qualora il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

La Polizia Municipale ribadisce, inoltre, che il divieto vale per tutti i conducenti, quindi anche per i velocipedi. E’ che è sempre permesso l’utilizzo di apparecchi a viva voce o con auricolare, non richiedenti per il loro funzionamento l’uso delle mani, a condizione di; avere adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.

Come tutte le campagne di sensibilizzazione promosse da questo Comando, i controlli continueranno, compatibilmente con le esigenze del servizio, per tutta la durata dell’anno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin