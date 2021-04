Home

Cellulare alla guida, decurtati 865 punti patente e 28500 euro di multe

8 Aprile 2021

Il bilancio della campagna “Io guido e non telefono” a Rosignano

Livorno 7 aprile 2021

A seguito dei controlli effettuati dal personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale di Rosignano Marittimo, durante le ultime tre settimane di marzo, sono state riscontrate ben 40 violazioni dell’art. 173 cds, il quale sanziona l’utilizzo del cellulare alla guida con euro 165, oltre alla decurtazione di cinque punti sulla patente.

La campagna di prevenzione messa in atto “Io guido e non telefono” è in pratica un’azione di controllo mirata alla prevenzione per favorire la sicurezza sulle strade, che è stata svolta da parte di pattuglie del Servizio Operativo Viabilità e Pronto Intervento, le quali hanno effettuato posti di controllo atti a verificare l’uso dei cellulari alla guida dei veicoli.

Purtroppo l’utilizzo del cellulare alla guida è un fenomeno dilagante tra gli automobilisti che non si rendono nemmeno conto dei pericoli che possono correre e di quanti ne possono creare ad altri.

Distrazioni e abitudini spesso diventate di routine ma che non possono essere tollerate; gli automobilisti devono capire che così facendo oltre a mettere in pericolo se stessi e chi trasportano, espongono a rischio gli altri utenti della strada.

Le statistiche indicano ormai che oltre il 50% degli automobilisti fa uso del telefono cellulare alla guida, non solo per telefonare, ma addirittura per inviare messaggi o e-mail.

L’uso del telefono cellulare incide moltissimo sulla concentrazione del conducente e, una delle maggiori cause di incidenti stradali anche gravi, è proprio la distrazione da parte dei conducenti.

Nell’ambito dello svolgimento del medesimo servizio i controlli hanno altresì permesso di sorprendere 2 automobilisti che circolavano nonostante la patente scaduta di validità.

