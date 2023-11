Home

10 Novembre 2023

Livorno 10 novembre 2023 – Cementificazioni e alluvioni in Toscana, PCI: “E’ il capitalismo che rende l’ambiente invivibile”

“I cittadini e le attività toscane affrontano e probabilmente affronteranno ancora un periodo di perdite: di beni e di vite.

L’impatto della piovosità poteva essere almeno limitato con opportuni investimenti nello studio e nella manutenzione ordinaria e straordinaria:

misure non adottate da governi nazionali e regionali che sistematicamente sottovalutano il problema del riscaldamento globale e dei conseguenti cambiamenti climatici.

A chi non ha provveduto in passato a mettere in sicurezza i territori.a comodo chiamare eventi estremi fatti oramai normali nell’ambito dell’attuale sistema capitalistico, basato sul consumismo esasperato e, quindi, su sistemi produttivi che oltre a non tenere conto dell’immissione di gas serra, responsabile dell’aumento delle temperature, si traducono anche in opere di devastazione territoriale.

I fattori di rischio associati alle precipitazioni (previste) erano noti:

tuttavia la cementificazione è diventata una costante della politica toscana in assenza di una visione di salvaguardia del territorio .

Nuovi e grandi centri commerciali, attività industriali, costruzione di abitazioni a fronte di tante case sfitte hanno rubato all’ambiente terreni agricoli e incolti che non assorbiranno più acqua.

Le mappe del CNR del rischio idrogeologico attestano che almeno un milione di persone in Toscana sono a forte rischio.

Secondo i dati dell’ISPRA le aree toscane colpite dalle recenti alluvioni sono proprio quelle dove c’è stato consumo di suolo.

Il rischio zero non esiste: ma non perseverare nella cementificazione e migliorare, invece, la manutenzione costante dei corsi d’acqua ed effettuare costantemente la pulizia delle fognature e degli scarichi deve essere alla base dell’azione politica che il Partito Comunista Italiano vuole venga realizzata, nella consapevolezza che oltre a tali misure è necessario, con la fiducia dei cittadini, trasformare la gestione della politica economica e industriale”.

Partito Comunista Italiano Toscana, Dip.to Ambiente e territorio

